Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre della SPAL, ha parlato di vari temi, dall'arrivo di Maldini come dt dell'Italia al mercato delle big di Serie A

Marco Macca
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Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre della SPAL, ha parlato di vari temi, dall'arrivo di Maldini come dt dell'Italia al mercato delle big di Serie A:

Paolo Maldini

L'Italia? Come vede Maldini?

"La figura di Maldini è di grande rilevanza e personalità. La migliore che si potesse mettere all'apice del calcio".

Inter

A breve si accenderà il mercato?

"Nelle prossime settimane mi aspetto colpi importanti. Il Mondiale rallenta il mercato a cascata in tutte le categorie. Poi dalle prossime settimane il mercato si avvierà velocemente e regalerà sorprese. Nell'aria qualcosa c'è. Mi aspetto movimenti dal Milan, come dall'Inter e dalla Juventus".
Ausilio

(Fonte: TMW)

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