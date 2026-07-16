Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre della SPAL, ha parlato di vari temi, dall'arrivo di Maldini come dt dell'Italia al mercato delle big di Serie A
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Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre della SPAL, ha parlato di vari temi, dall'arrivo di Maldini come dt dell'Italia al mercato delle big di Serie A:
L'Italia? Come vede Maldini?"La figura di Maldini è di grande rilevanza e personalità. La migliore che si potesse mettere all'apice del calcio".
A breve si accenderà il mercato?"Nelle prossime settimane mi aspetto colpi importanti. Il Mondiale rallenta il mercato a cascata in tutte le categorie. Poi dalle prossime settimane il mercato si avvierà velocemente e regalerà sorprese. Nell'aria qualcosa c'è. Mi aspetto movimenti dal Milan, come dall'Inter e dalla Juventus".
(Fonte: TMW)
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