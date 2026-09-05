Inter-Napoli entra nel vivo già prima del calcio d’inizio. Nel pre partita della sfida di campionato, InterTV ha raccolto voci, sensazioni e analisi dei protagonisti e degli addetti ai lavori presenti allo stadio. Un’occasione per avvicinarsi al big match attraverso commenti, aspettative e chiavi di lettura a pochi minuti dal fischio iniziale. Queste le parole di Maicon rilasciate nel pre partita: "sempre bello tornare qui al MEazza, abbiamo fatto grandi cose in questo stadio. Cruz mi ha aiutato tanto quando sono arrivato nel 2006. Quando vengo qui è sempre un piacere speriamo si possa completare questa giornata con una vittoria. La squadra è la stessa il campionato scorso ha fatto tanto ed è partita bene è una favorita ma deve dimostrarlo e speriamo lo possa fare oggi. Oggi è uno scontro diretto poi martedi sarà diverso, in Champions non sarà semplice ma se dimostri di esser forte loro potrebbero avere un po' di paura. Speriamo vinca l'Inter"