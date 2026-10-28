«Abbiamo perso questa partita sicuramente perché il Bologna ha fatto meglio di noi. Noi dobbiamo capire quando le partite sono così toste che abbiamo davanti avversari con fisicità. Avevamo un piano partita, stasera non lo abbiamo messo in atto sul campo e ne parleremo domani. Ma giochiamo ogni due giorni e dobbiamo quindi cancellare la negatività di stasera, siamo delusi per la sconfitta. Ma lavoriamo ogni giorno per risultati migliori, dobbiamo trovare continuità e trovare subito un'altra vittoria». Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha parlato della sconfitta con il Bologna ai microfoni di DAZN.

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-Molto fragili dietro: la sensazione è questa anche per te?

Dobbiamo crescere su questo aspetto. E miglioreremo, adessso teniamo di più la palla e siamo vulnerabili, lo siamo specialmente su certi contropiedi. Dobbiamo crescere su questo.

-Come si fa a tenere l'umore in positivo dopo questa sconfitta?

Con valore e attitudine. Abbiamo perso ma non dobbiamo perdere la testa, dobbiamo lavorare, capire dove abbiamo sbagliato capire perché abbiamo subito una sconfitta.

(Fonte: DAZN)