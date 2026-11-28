Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Figc, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Stampa. Ecco le sue dichiarazioni verso le elezioni.

Romano: "Nico Paz, Inter ci aveva provato! E ci sono ottime chance che in estate..." Malagò, pentito di aver accettato la candidatura la scorsa primavera? «No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l'esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l'esperienza su certi contesti e certe persone aiuta». Lei si è sempre definito ottimista, ma c'è un altro sentimento in questo momento? «In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (il passaggio vietato da incarichi pubblici a privati, ndr), che l'Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì».

E ora si rivota.«E regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo, invece, Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile...».

Ci sono state delle inversioni a U e Galliani dice che la Juve lo sostiene con Inter e Milan. Si va alla conta dei voti? «Non mi permetto di parlare su nessuna società. Visto chi è stato tirato in ballo, è dire poco che ho delle perplessità». Da quanti voti parte? «Lascia il tempo che trova questo discorso: tante persone magari non hanno il piacere di sbilanciarsi o non raccontano quello che esprimono». Il 15 dicembre il calcio in che situazione dovrà trovarsi? «Migliore. Senza ulteriori conflittualità, con capacità di continuare a lavorare. Sotto il profilo del buon senso il concetto è molto chiaro, poi sugli aspetti elettorali ognuno è padrone di pensare come crede».

Chiellini parla di vicenda surreale...«Giorgio è per antonomasia rappresentante dei giocatori e non mi risulta sia contento dell'inversione a U».

Getty Images

Dopo un iniziale scontro legale con Galliani, che ha poi ritirato il ricorso, ora la situazione sembra essersi normalizzata. Oppure c'è ancora la brace sotto la cenere? «Non credo che ci possa essere una competizione che sia più elegante e pulita di questa sotto tutti i punti di vista. Non ci sono problemi». Ma vi siete parlati prima che si candidasse? «No, la candidatura me l'ha annunciata Marotta. Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente?

Non ci posso credere. In quel momento pensavano di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un'altra parte: la famosa conversione a U». A questo punto sarebbe difficile proseguire un progetto con chi ha fatto inversione a U oppure si resetta tutto? «Questa è una domanda che dovete fare a loro. Non ho idea di che idee hanno».

Getty

Il governo darà l'1% della mutualità ai vivai...«Abbiamo evitato una guerra tra poveri. Abodi ha detto che avrebbe sistemato la vicenda e ora è tornato a casa quell'1% che si può dare al calcio di base senza togliere i soldi per il calcio femminile». Ieri era il compleanno di Mancini. Gli ha fatto un regalo o lo farà il ct a lei, visto che gli ha dato la seconda vita azzurra? «Il regalo me l'ha fatto lui e gli auguro di continuare a fare così bene. Credo che quella di Mancini sia una scommessa vinta, ma io non avevo dubbi che fosse la persona giusta. Ho ascoltato tutti e gli azzurri volevano Mancini, poi un presidente tira le somme e ci mette la faccia». Una Nazionale che vince con i giovani, la strada è finalmente quella giusta? «Non c'è altra strada, però bisogna lavorarci con conoscenza e competenza. In tanti ne parlano, ma in pochi mesi noi l'abbiamo applicato e anche bene. Mancini conosce il valore dei giovani e penso al lancio di Kayode, Doumbia, Romano o Koleosho. Abbiamo fatto un bel girone di Nations, al netto delle due partite con il Belgio, schierando una squadra dall'età media bassa. C'è luce in fondo al tunnel».