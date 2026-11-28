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LA VERITÀ SULL'ARABIA

Parla Roberto Mancini. Il ct della Nazionale ha concesso una lunghissima intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: dall'Arabia all'Italia di oggi fino allo scudetto, ecco alcuni stralci.

Pronto a dire tutto? «Quello che posso dire, sì».

Quello che puoi dire sono tante cose, ci devi una spiegazione definitiva. Cominciamo proprio dall’origine della rottura, l’addio alla Nazionale nel 2023. Il tradimento. Cosa ci hai nascosto? «Nulla, credo».

Su. Avevi già firmato per gli arabi quando dicesti il contrario. «No, no, no».

Tutti sapevano che il primo settembre saresti stato nominato selezionatore dei sauditi. «No, non avevo fatto, non avevo fatto. Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo da un po’ di mesi delle cose, cioè che lui era probabilmente...»

Probabilmente cosa? «Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano... Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio».

E in quel periodo cominciasti a trattare. «Sì, a parlare».

Gli arabi si erano presentati molto prima. «Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione».

Il primo errore che commettesti fu di non dimetterti dopo la Nations. «Esatto. Ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla».

Lasciasti la Nazionale italiana, Roberto. Non un club. «Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente».

Quando hai capito di aver fatto una grossa cazzata? «Subito. Ma non potevo più tornare indietro».

L’Arabia si è rivelata un’avventura complicatissima. «Sì, complicatissima».

Nelle scorse settimane hai dichiarato che se ci fosse stato ancora Luca (Vialli, nda) le cose sarebbero andate diversamente. «Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose».

Sei tornato sulla panchina dell’Italia grazie al caso Pirlo. Se Maldini avesse indicato, che so, Conte o Pioli oggi saresti ancora lì a inseguire il riscatto personale. Eppure fin dal primo momento Malagò ti voleva: cosa pensasti quando la Nazionale sembrò sfuggirti per sempre?

«Aspetta, ma anche la prima volta fu così. Non ero io il ct designato, ma Carlo (Ancelotti, nda). Hanno virato su di me quando lui ha scelto altro».

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