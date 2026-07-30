Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, ha rilasciato queste dichiarazioni sui futuri ingressi nello staff tecnico della Nazionale
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Intervistato da Sport Mediaset, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, ha rilasciato queste dichiarazioni sui futuri ingressi nello staff tecnico della Nazionale:
"C'è stata una riunione questa mattina di tutto lo staff tecnico. Si comincia, c'è tanto da lavorare. Zola? Sbagliato dire sì e sbagliato anche dire no per rispetto. Sicuramente, è una persona che darebbe valore aggiunto per il suo marchio di fabbrica, per il suo imprinting nel lavoro in Serie C volto ai giovani".
"Oriali? Dovete chiedere a Mancini e a lui, ma penso di sì".
(Fonte: Sport Mediaset)
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