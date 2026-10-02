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Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio sul campo della Francia: "Quello che abbiamo visto c'è stato anche nel secondo tempo col Belgio, poi i risultati cambiano le opinioni. Era una partita difficile, Gigio ci ha salvato quando doveva: ma la partita è stata fatta bene contro una squadra incredibile.

Io so che questi ragazzi lavorando possono essere un'ottima Nazionale: poi le cose andranno meglio o peggio ma stiamo crescendo bene. L'attaccante preferito? Lo sono tutti: Pio ha lavorato molto all'inizio, non era semplice. Se gli altri attaccano tu devi difendere: l'abbiamo fatto da squadra ed è stato importante".