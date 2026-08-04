L'avventura di Gianluca Mancini alla Roma per mesi è stata in bilico. Un rinnovo che non arrivava e intanto diverse squadre, tra cui anche l'Inter, chiedevano informazioni. Alla fine, però, il rinnovo è arrivato e adesso il difensore è pronto a chiudere la carriera nella Capitale dove giocherà in Champions. "È il coronamento della carriera, da sempre un mio pallino. L’avevo conquistata anni fa a Bergamo, poi venni a Roma. Sentire finalmente la musichetta mi inorgoglisce. Non vedo l’ora", dice Mancini alla Gazzetta dello Sport.

In molti dicono: Mancini è un giocatore che se ce l’hai lo ami, se non ce l’hai lo odi...

«Fuori dal campo sono tranquillo. Poi lì dentro c’è la competizione: ci trasformiamo, non solo io. E gioco sempre per vincere. Non mi pesa se a qualcuno la cosa può disturbare, mi interessa che mi apprezzino i miei tifosi».

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Lei si è tatuato la scritta SPQR. È Il legame definitivo con Roma?

Con il rinnovo fino al 2029 si può parlare di Roma a vita?

«Roma mi è entrata nel cuore e nel sangue. Amo i tatuaggi, a dicembre mi ero ripromesso di farne uno se fossimo andati in Champions. SPQR è una scritta bellissima e racchiude il legame che ho con la città e con il club».«Sono felicissimo, il rinnovo l’ho voluto con tutto me stesso. Roma per me è casa. Poi nel calcio non si sa mai, ma mi auguro che possa essere così: Roma a vita».

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Riso, il suo agente, ha detto che lei è stato un pazzo e che altrove avrebbe guadagnato di più?

L’ha cercata l’Inter, ma non solo.

Gasp ha detto che l’obiettivo è migliorarsi. Si punta alla vetta?

Ma la Roma può dar fastidio all’Inter?

«Ha detto ciò che pensava. Ma alla fine decide il calciatore e lui ha lavorato per i miei interessi. Io pazzo non lo sono, ma al cuor non si comanda. Quando ho firmato ci siamo abbracciati. E lui era felice nel vedermi felice».«Un club è noto, gli altri sono discorsi che oramai li porta via il vento. Ci sono stati vari approcci, ma non gli ho dato troppo peso. Certo, avevo un solo anno di contratto e le strade erano due: o rinnovare o salutarsi. Ma sapevo che la società e il mister volevano puntare ancora su di me».«Lo dice sempre anche a noi, ogni giorno c’è da migliorarsi. In vetta però non ci arrivi con uno schiocco di dita. Dobbiamo restare competitivi ad alti livelli e conquistare la Champions ogni anno per migliorarci».«Serve un percorso, non arrivi a lottare per lo scudetto dal giorno alla notte, dobbiamo essere onesti. L’importante sarà andare dritti e forte e se le cose andranno male non abbattersi mai».

(Gazzetta dello Sport)