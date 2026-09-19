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Amantino Mancini, ex esterno offensivo brasiliano di Roma e Inter, ai microfoni di Tuttosport presenta il big match in programma oggi all'Olimpico tra i giallorossi di Gasperini e i nerazzurri di Chivu: "Sarà una bella partita. La Roma sta vivendo un momento meraviglioso, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, ed è capolista insieme all'Inter. Sarà una sfida molto equilibrata, da 50 e 50".

Quanto può fare la differenza la spinta dell'Olimpico?

"Per la Roma il pubblico e l'ambiente possono essere molto importanti. I tifosi spingono sempre la squadra, soprattutto nei momenti positivi come quello che sta vivendo adesso. La Roma può sfruttare anche questo fattore per affrontare al meglio una partita così importante".

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In cosa vede la Roma migliorata rispetto alla scorsa stagione?

"È cresciuta soprattutto sotto il profilo della qualità tecnica, anche grazie agli acquisti fatti sul mercato. Vedo inoltre una maggiore continuità dal punto di vista mentale, un aspetto fondamentale per una squadra che vuole competere ad alti livelli".

Quindi può puntare allo scudetto?

"Ha le qualità e le possibilità per essere protagonista. Adesso, però, sarà importante trovare continuità e mantenere questo rendimento nel tempo, perché il campionato è lungo e gli equilibri possono cambiare".

Alla Roma e all'Inter ha condiviso lo spogliatoio con Cristian Chivu. Si aspettava potesse fare un percorso del genere da allenatore?

"Da calciatore era fortissimo e, come allenatore, sta dimostrando di essere altrettanto bravo e preparato. Abbiamo frequentato insieme anche un corso per allenatori Uefa e già allora si vedeva che gli piaceva il calcio e che lo capiva molto bene. È un allenatore giovane che sta dimostrando di poter avere un futuro importante".

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Quali qualità di Chivu calciatore rivede nei giocatori dell'Inter di oggi?

"La grinta, innanzitutto, e la capacità di tenere sempre la squadra concentrata. Chivu era un giocatore che capiva molto bene la tattica, era preparato e aveva una grande personalità. Sono qualità che oggi cerca di trasmettere anche alla sua squadra".

E se dovesse scegliere un punto di forza di Gasperini?

"Sicuramente l'intensità che riesce a dare alla sua squadra. Quando era all'Atalanta giocava già in questo modo, con grande intensità e aggressività".

Sfida in panchina, ma anche in attacco. Malen o Lautaro: chi sceglie?

"È una bella sfida perché sono due giocatori forti, sia fisicamente sia tecnicamente, e hanno entrambi grande capacità realizzativa. Malen è un calciatore di grande valore, ma Lautaro, considerando anche il percorso della sua carriera, mi sembra un po' più continuo. Sarà comunque una bellissima sfida tra due giocatori importanti per le rispettive squadre".