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Tanti punti in campo questa sera all'Olimpico. Si sfidano le due squadre in vetta alla Serie A e non solo. Sarà anche una sfida che metterà in campo parecchi milioni.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Roma-Inter è una sfida da 1,4 miliardi di euro, per l’esattezza 1.429 milioni. È la somma dei valori di mercato delle due rose messe a disposizione di Gasperini e Chivu, secondo le stime di Football Benchmark, che ha appena aggiornato i dati a settembre, dopo la chiusura della campagna trasferimenti estiva. Questi numeri ci dicono che il divario, in termini di asset sportivi, è più contenuto di quello tra le due aziende nel loro complesso. Se l’enterprise value dell’Inter è il triplo di quello della Roma, la rosa nerazzurra vale il 38% in più: 829 milioni contro 600".

Roma

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"Osservando il trend della Roma, si nota un’impennata nell’ultimo biennio. Il valore della rosa aveva già toccato i 467 milioni nel 2022, per poi contrarsi fino a 372 milioni nel 2024. Poi l’inversione di tendenza e un vero e proprio boom tra il 2025 (434 milioni) e il 2026 (600 milioni). Due i motivi: l’eccellente lavoro di Gasperini, capace di riportare i giallorossi in Champions e di valorizzare il capitale umano, e gli investimenti dei Friedkin sul mercato. Non a caso, tra i cinque giocatori di maggior valore figurano tre conferme (Koné 64 milioni, Malen 58 e Wesley 52) e due nuovi acquisti (Rodrigo Mora 51 e Castro 44). Spiccano poi i 40 milioni del 21enne Niccolò Pisilli, prodotto del vivaio. E non deve stupire la valutazione di soli 7 milioni per Paulo Dybala che, a 32 anni, era in scadenza di contratto e ha rinnovato per una sola stagione".

Inter

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"Più lineare la crescita dell'Inter, che riflette una maggiore continuità nei risultati. Nel 2022 la rosa nerazzurra valeva 610 milioni. Due anni dopo aveva guadagnato circa 200 milioni e nell’ultimo anno, con Chivu, è passata da 698 a 829 milioni. È la testimonianza di un percorso sportivo che ha portato ai massimi livelli giocatori come Lautaro Martinez (88 milioni), Bastoni (66), Barella (59) e Dimarco (51). Discorso a parte merita Pio Esposito, la cui esplosione nel 2025-26 lo ha portato, a soli 21 anni, a raggiungere già una valutazione di 65 milioni. Più in generale, si sta confermando il piano svelato alcuni mesi fa dalla Gazzetta: il fondo Oaktree, nell’ambito del suo progetto di lungo termine volto a valorizzare l’Inter, ha affidato al presidente Beppe Marotta una missione: portare la rosa dell’Inter a valere almeno un miliardo di euro. Gli investimenti sotto la bandiera a stelle e strisce, nelle ultime sessioni di mercato, hanno segnato una discontinuità rispetto al passato cinese e gli 829 milioni fotografati da Football Benchmark mostrano i passi in avanti già compiuti", chiude il quotidiano.