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È il giorno di Roma-Inter. Questa sera all'Olimpico si affrontano le due capoliste della Serie A. Chivu dovrà fare a meno di Stones e Calhanoglu, ma per il centrocampo ha un'arma in più.

"Chivu è pronto a piazzare Curtis Jones dal primo minuto. E la titolarità dell’inglese sarebbe una primizia di questo big match. Il 25enne di Liverpool è in vantaggio su Mkhitaryan e Sucic ma l’allenatore campione d’Italia si riserva di sciogliere all’ultimo questo dubbio sulla linea a cinque. In campionato Curtis è sempre subentrato e soltanto al Bernabeu, al debutto di Champions, ha iniziato dal primo minuto, ma niente allarmi: Chivu per lui pensa in grande, visto che lo aveva chiesto già a gennaio", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Poi, da quando il centrocampista è arrivato, Cristian ha chiarito senza troppi giri di parole che per l’Inter è «un valore aggiunto». Perché, parola sempre di Chivu, ha caratteristiche che alla squadra mancavano. Ecco perché l’ha voluto fortemente e ha insistito perché arrivasse a Milano per la stagione del nuovo doppio obiettivo tra la voglia di conferma in campionato e il rilancio in Europa. «Cercavamo uno bravo in progressione, a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione»: tutte le qualità che compongono il biglietto da visita di Curtis, il colpo dell’estate nerazzurra a centrocampo che ha fatto dimenticare Koné", aggiunge Gazzetta.