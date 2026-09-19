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DARMIAN

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Intervistato da Sportweek, l'ex difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato della conclusione della sua esperienza coi nerazzurri e della ricerca di una nuova squadra:

Darmian, dopo una vita scandita da ritiri, allenamenti e partite, come si sta da svincolato?«È una sensazione strana perché non mi ero mai trovato davvero a fine contratto senza squadra. Per me è tutto nuovo. Adesso mi dedico più tempo possibile ai miei due bambini, sono appena stato a Madrid con loro a vedere l'Inter in Champions. Allenarsi da solo, però, è tutt'altra cosa che farlo con i compagni...».

La parte più difficile è nel fisico o nella mente?«Per come sono fatto io, più nel fisico. Mentalmente mi sento ancora un giocatore, e poi ho lo stesso fuoco dentro che mi porta a voler ancora giocare. La forma, invece, è difficile da conservare, anche perché faticare da soli è duro e anche un po' noioso. Intanto, sto lavorando in palestra con un preparatore, faccio forza e lavoro atletico e cerco di tenermi subito pronto. Posso dire di stare bene, però non saprei a che livello sono rispetto agli altri perché mi manca il ritmo del gruppo, il confronto quotidiano, quella sensazione che hai solo quando sei assieme ai compagni».

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