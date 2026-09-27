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Intervistato da Sky Sport dal ritiro azzurro di Bursa, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della partita di Nations League contro la Turchia:

Mediaset

"Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio che ci ha messi in difficoltà, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Il calcio è fatto anche di episodi. Ora, domani abbiamo un'altra partita e cambieremo qualcosa".

"A livello di uomini cambieremo, perché è impossibile che i giocatori giochino così tante partite così ravvicinate. Critiche a Romano? A me non toccano, lo conosco. Penso abbia fatto un'ottima partita, gli errori capitano a tutti, è normale, ma siamo felici per quello che ha fatto contro il Belgio. La Turchia è una squadra forte, piena di giocatori di talento, nonostante siano usciti ai Mondiali. Sarà una partita difficile".

(Fonte: Sky Sport)