Niente Francia per Marcus Thuram. Zinedine Zidane non lo ha convocato per la Nations League e il calciatore è rimasto a disposizione dell'Inter. Dopo un inizio di stagione delicato per via di un infortunio, il calciatore sta ritrovando smalto e condizione. "Due gol e due assist e una forma che cresce. Thuram non è ancora al cento per cento, ma Chivu sta ritrovando il suo attaccante capace di cambiare ritmo alle gare e di dialogare con Lautaro", spiegano a Skysport parlando proprio del francese.

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Due gol nelle rimonte con Napoli e Udinese, tre volte titolare dopo la gara di Madrid. All'Olimpico ha dimostrato che le cose vanno meglio con l'assist per Lautaro (l'altro assist nella gara contro l'Udinese) sul primo gol e poi una rete sfiorata. Secondo assist consecutivo per il giocatore che ha messo in fila 11 conclusioni e 4 occasioni create nelle ultime tre partite. 145 presenze con l'Inter, 54 gol e 22 assist finora in tutte le competizioni per il calciatore che a Milano ha dimostrato di essere indispensabile.

Non ci è riuscito allo stesso modo con la Francia, 35 presenze finora e feeling mai scoppiato. Per convincere Zidane dovrà prima passare da prove all'altezza in nerazzurro in vista di un ottobre impegnativo tra Serie A e CL.

(Fonte: SS24)