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È stato senza ombra di dubbio il grande colpo del mercato dell'Inter: dopo un lungo corteggiamente iniziato già a gennaio, alla fine Curtis Jones è riuscito ad approdare a Milano, con i nerazzurri che hanno sborsato più di 30 milioni di euro per convincere il Liverpool. Il centrocampista inglese, fin qui, non è ancora entrato a pieno nei meccanismi della squadra: cinque spezzoni di partita, solo due presenze da titolare. Un normale primo mese di ambientamente. Ora, sfruttando la sosta per le Nazionali, Jones punta ad accelerare il suo processo di inserimento.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Jones sta lavorando per prendersi l'Inter e lo sta facendo piano piano, capendo il calcio italiano e anche ciò che gli chiede Chivu. Fin qui ha giocato dall'inizio al Bernabeu e contro la Roma: male entrambe. All'Olimpico è durato 54 minuti. Per il resto, è subentrato contro Cagliari, Napoli e Udinese. In tutte e tre le sfide è riuscito a far vedere qualcosa di suo. Jones viaggia da anni con un biglietto da visita inconfondibile: la qualità".

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"[...] La sosta lo aiuterà a lavorare con vista sul Parma: Zielinski e Barella - intoccabile come mezzala destra - sono in nazionale. Jones avrà modo di capire di più le richieste dell'allenatore e candidarsi per un posto dal 1'. [...] All'Inter sta giocando come mezzala sinistra, accanto a Calhanoglu. Il ruolo a lui più congeniale. In queste prime quattro presenze ha sfornato il 94,6% dei passaggi riusciti: 17 su 17 contro il Cagliari, 33 su 37 col Napoli e 37 su 38 con l'Udinese, dove ha giocato solo 28 minuti. All'Olimpico ha chiuso con 17 su 18, comunque pochi visto il minutaggio più alto. Step by step, come direbbe nel suo inglese british".