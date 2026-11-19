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Il ritorno in campo di Ronaldinho in una partita ufficiale è stata la notizia principale dell'ultimo weekend del calcio italiano: il fuoriclasse brasiliano ha infatti giocato il primo tempo della sfida tra Ravenna e Forlì, match del girone B di Serie C, dimostrando che il suo approdo in Romagna non è stato esclusivamente una mossa di marketing. Andrea Mandorlini, allenatore giallorosso, ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Stiamo parlando sì di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. È arrivato qui con quel sorriso che tutti conoscevamo, è stato disponibile con tutti: compagni, ragazzi delle giovanili, familiari. Non si è negato a nessuno per un selfie, un autografo o un saluto, mettendo a disposizione il suo tempo e la sua allegria".

Quindi operazione riuscita. Parliamo di tecnica, non di marketing.

"A livello di marketing è stato un colpo sensazionale, ma io faccio l'allenatore e mi occupo di campo. E posso dirvi che sì, Ronaldinho è stato importante per vincere il derby col Forlì, partita non ufficiale ma 'ufficialissima' essendo per giunta un derby. Ma mi faccia dire anche un'altra cosa".

L'impatto di Ronaldinho a Ravenna le ha ricordato qualcuno dei grandi campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio?

"Forse Karl-Heinz Rummenigge quando giocavo nell'Inter. Anche all'epoca fu un colpo straordinario per i tifosi, ma anche per noi calciatori".