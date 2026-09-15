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Sarà un duello Roma-Inter per lo scudetto? Dopo quattro giornate, è tempo di prime considerazioni sulla lotta al vertice. Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato a Radio Manà Manà Sport:

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"La favorita per il campionato resta l'Inter. Poi, ci sono delle alternative, che non sono più Juventus e Milan, ma, in estrema sintesi, Roma e Como. Queste sono le gerarchie venute fuori dopo quattro giornate, anche se io credo non solo per quattro giornate".

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"L'Inter era forte già l'anno scorso, ma per me quest'anno non è più forte. Ha il problema del portiere. C'è qualcosa che non mi convince nei nerazzurri in termini di errori dei singoli che si ripetono. Ma resta la più forte per organico. La Roma, invece, è più forte di quella dello scorso anno. Lotta scudetto? La Roma ha un vantaggio: la continuità e le prestazioni che sembrano sempre aumentare di giri. E sono cose che ti fanno pensare che, in ogni caso, i giallorossi faranno una grande prestazione contro l'Inter".