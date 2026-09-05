A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli, Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo azzurro: "Volevo mandare un abbraccio a Piero Ausilio e un in bocca al lupo a Baccin, da domani ovviamente. È stata una partita scudetto più due anni fa che l'anno scorso dove l'Inter ha dominato, noi a tratti siamo stati dietro, poi una serie di dinamiche non ci hanno permesso di competere ad armi pari".

"Sono una squadra forte, sono più forti, sarà una partita tosta. Tra le due partite di Genova e Como, nella prima siamo usciti alla distanza. Col Como abbiamo scelto di fare una partita diversa, poi sfortunatamente abbiamo avuto due infortuni e abbiamo fatto errori che non ci devono competere. Non dobbiamo fasciarci la testa se oggi non arrivano punti, questo è un campo difficile".

(Dazn)