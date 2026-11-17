Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

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Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi toccati, anche la scelta della Nazionale (avendo lui sia la cittadinanza italiana che quella nigeriana) e il suo modello di ispirazione: "Il teledono? Aspettiamo che squilli, poi vedremo. Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento".

Però c'è stata una preconvocazione di Mancini e Bonucci era in tribuna per lei contro il Frosinone.

"Sì, l'ho saputo dopo. È sicuramente una bella soddisfazione e uno stimolo ulteriore".

Il difensore più forte della Serie A?

"Bastoni è il più completo".