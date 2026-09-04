La prossima settimana riparte la Champions. Intervistato dal Corriere dello Sport, Luca Marchegiani spiega come vede le italiane al via. "Partono tutte con l’ambizione quantomeno di arrivare ai playoff, se non di qualificarsi direttamente. Il cammino è un’incognita: la Roma manca da sette anni e ha un percorso impegnativo. Poi c’è la variabile Como, che si affaccia per la prima volta alla competizione ma è una squadra forte: l’ha fatto vedere anche domenica scorsa al Maradona. Se la giocherà con tutti, United compreso. Tutte possono passare alla seconda fase anche se, dobbiamo essere realisti, otto squadre più forti delle italiane in Champions ci sono".

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Inter e Napoli?

«L’Inter ormai è una grande d’Europa ma sulle altre qualche incognita c’è. Il Napoli sulla carta ha un calendario meno proibitivo e le ultime due partite sono alla sua portata ma viene da un’annata europea brutta e deludente che qualche tossina può lasciarla. Se reagisce a questo inizio di stagione un po’ sottotono, può passare. Allegri poi è uno specialista nella gestione della squadra, del non gravare troppo i giocatori e l’ambiente con tensioni che alla lunga consumano».

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Il nuovo format a girone unico ha cambiato gli equilibri?

«Il modo di affrontare le partite più o meno è rimasto lo stesso ma ora si affrontano più squadre. Il girone era riduttivo, per le squadre forti si riduceva tutto a uno scontro diretto e altre quattro partite in cui bastava stare attenti a non fare passi falsi. Ora è più facile recuperare da un periodo o da una partita negativa».

Favorite alla vittoria?

«Le solite. Psg, Arsenal. Il Real Madrid con Mourinho avrà sicuramente molti meno problemi, lo vedo molto più vicino al periodo di Ancelotti. Sono curioso di vedere anche il City: Maresca ha vinto Mondiale per club e Conference, queste competizioni ha dimostrato di saperle interpretare bene. Poi Barcellona, Atletico, Bayern»

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Anche le romane sono a punteggio pieno.

«La Roma è la principale antagonista dell’Inter quest’anno. E la Lazio mi ha stupito: buona solidità difensiva, molta concentrazione, bell’attitudine. La squadra ha reagito al periodo negativo, i nuovi si sono integrati molto bene. E Frattesi è un gran colpo».

(Corriere dello Sport)