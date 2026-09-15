Tre gol nelle prime tre partite. È lo straordinario impatto che Davide Frattesi ha avuto da quando veste la maglia della Lazio. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin sottolinea l'importanza che l'ex Inter riveste nella squadra di Gattuso.

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Restando sui singoli, quanto importante è stato l’arrivo di Frattesi?

«Tantissimo. Sia per quello che ha dato a livello tecnico sia per quello che sta dando come leader. Ho avuto modo di parlarci a luglio, quando la trattativa con la Lazio stava decollando. Gli dissi che alla squadra biancoceleste mancavano dei leader. E che lui poteva colmare questa lacuna».

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È una squadra che può essere ulteriormente rinforzata. Si continua a parlare di Icardi.

«Che possa migliorare non c’è dubbio. Che sia necessario qualche innesto è da vedere. In questi casi bisogna stare molto attenti a non rompere gli equilibri interni, specie se le cose vanno bene».

(Gazzetta dello Sport)