Per un attimo ci ha pensato. Era ancora in conferenza stampa perché la Roma aveva appena battuto il Torino ed era prima, da sola, in classifica. L'Inter era appena scesa in campo contro l'Udinese e un eventuale sconfitta o pareggio avrebbe lasciato, ad una settimana dallo scontro diretto, i giallorossi soli al primo posto in classifica. Gianpiero Gasperini stava analizzando la gara contro il Toro insieme ai giornalisti quando lo hanno avvisato del vantaggio dei friulani a San Siro. Non uno, ben due gol incassati dai nerazzurri in un quarto d'ora, quello iniziale, che ha ghiacchiato i tifosi presenti al Meazza.

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Gasperini colto di sorpresa

Notizia inaspettata anche nella sala stampa dello stadio granata. Lo dicono all'allenatore della Roma che ci fa subito su un pensierino e reagisce con una domanda semplicissima, umana, ironica.

"Che ora è?", ha scherzato con i giornalisti e il Corriere dello Sport descrive quel momento di Gasperini in conferenza così: "Ha riso e scherzato in sala stampa commentando l’iniziale svantaggio dell’Inter contro l’Udinese, anche un po’ per lasciarsi andare dopo l'inevitabile tensione che ha vissuto nel corso dei novanta minuti". Era ancora troppo presto. Non era ancora arrivata l'ora X. Quella in cui l'Inter si ricorda cosa sa fare e travolge tutto e tutti. Pure quei pensieri di chi per un attimo, umanamente, ci aveva creduto.

(Fonte: Corriere dello Sport)