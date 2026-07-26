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Ai microfoni di Inter TV, Mattia Marello, in campo oggi nell'amichevole tra Karlsruher e Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' stata un'emozione indescrivibile giocare dal 1' insieme a questi fenomeni. Sono contento della fiducia che mi ha dato il mister. I compagni mi hanno aiutato tanto, mi hanno dato tanti consigli, volevo sfruttare al meglio questa opportunità. All'inizio è stato difficile, perché venivo dalla Primavera, che ha un'intensità diversa".

"Poi, grazie ai consigli del mister, di mister Kolarov e dei miei compagni sono riuscito a integrarmi di più nella squadra. La punizione con Barella? Ci siamo parlato e abbiamo osservato dove metteva la barriera il loro portiere. L'ha messa troppo a destra, lui non poteva tirare e sono andato io sulla palla. Da questo ritiro mi porto a casa la semplicità della giocata e un po' di esperienza".

(Fonte: Inter TV)