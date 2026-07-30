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Intervistato da TMW, Pasquale Marino ha commentato le ultime novità sulla Nazionale, dopo la presentazione di Mancini e Ranieri:

"La Nazionale? Tante sorprese. Erano arrivati due dirigenti come Leonardo e Mancini, si era parlato di allenatori straordinari come Ancelotti e Guardiola e quando è emerso il nome di Pirlo qualcuno magari non era d'accordo. Si parlava di cambiare e avevano avuto le idee giuste".

Come vede Mancini?

"Un grande allenatore. Lo ha dimostrato. Ha vinto. È tra i migliori in circolazione".

Manca però la materia prima...

"Bisogna lavorare sui settori giovanili, programmare. Occorre fare un lavoro a lungo termine".

(Fonte: TMW)