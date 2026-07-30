Intervistato da TMW, Pasquale Marino ha commentato le ultime novità sulla Nazionale, dopo la presentazione di Mancini e Ranieri
VIDEO FCIN1908 / Inter, ecco Stones! Il difensore è sbarcato a Milano: "Entusiasta di essere qua"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervistato da TMW, Pasquale Marino ha commentato le ultime novità sulla Nazionale, dopo la presentazione di Mancini e Ranieri:
"La Nazionale? Tante sorprese. Erano arrivati due dirigenti come Leonardo e Mancini, si era parlato di allenatori straordinari come Ancelotti e Guardiola e quando è emerso il nome di Pirlo qualcuno magari non era d'accordo. Si parlava di cambiare e avevano avuto le idee giuste".
Come vede Mancini?"Un grande allenatore. Lo ha dimostrato. Ha vinto. È tra i migliori in circolazione".
Manca però la materia prima..."Bisogna lavorare sui settori giovanili, programmare. Occorre fare un lavoro a lungo termine".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
UFFICIALE - Inter, Stones è un calciatore nerazzurro: cifre e dettagli, il comunicato
Mercato Inter
Sky / Inter, altro colpaccio di Marotta e Ausilio? A Hong Kong tifosi pazzi di questi 3 nerazzurri
Ultima ora
Udinese, Nani: "Magari tutti avessero problemi fisici di Solet. Non viene dall'Inter, so che loro..."
Esclusive
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Kamate, cosa sta succedendo e quanto chiede l'Inter per cederlo
Mercato Inter
GdS - Inter, svolta Romero: "Accordo raggiunto con il Tottenham. Cosa succede ora e gli intrecci"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti