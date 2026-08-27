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Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha commentato così i sorteggi di Champions League che hanno visto i nerazzurri tra i club protagonisti:

Skysport

"Questo format genera sempre imprevedibilità, perché ci sono tante squadre e di conseguenza è difficile fare pronostici. Ma siamo contenti, è un sorteggio equilibrato, Come sempre, ci sono squadre forti e squadre meno forti, tutto dipenderà da noi".

"Abbiamo un obbligo, che è quello di dare sempre il massimo con grande motivazione, rispettando la storia del nostro club, ma abbiamo anche il diritto di sognare. Normale che la speranza è di arrivare in fondo. Quale partita non vedo l'ora di giocare? Chiaramente andare nel nuovo Bernabeu contro Mourinho, contro una squadra storica è qualcosa di emozionante".

(Fonte: Inter TV)