Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

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Simone Lo Schiavo è ufficialmente il nuovo vice direttore sportivo dell'Inter. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha commentato così il nuovo ingresso in dirigenza:

"Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".

(Fonte: inter.it)