L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è una rete di Carlos Augusto nella ripresa, arrivata dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva costretto la squadra di Cristian Chivu a giocare in inferiorità numerica. Un successo importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo le due sconfitte nelle prime giornate della competizione europea. Al termine dell'incontro, i protagonisti della serata hanno analizzato la prestazione della squadra, gli episodi decisivi e il significato della vittoria ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Pepo Martinez: "Sono contento per la squadra, era importante per noi, non avevamo fatto punti e una vittoria cosi con un uomo in meno da tantissimo valore. Non è da tutti, contro una squasdra con grande qualità, grande atteggiamento da parte di tutti i ragazzi, una vittoria importante. Cerco di aiutare la squadra devo fare i complimenti ai miei compagni per una vittoria importante, una vittoria dal punto di vista dell'umiltà e della sofferenza e ci serviva in Champions perchè non avevamo punti"