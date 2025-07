Le parole dell'ex difensore nerazzurro che ha parlato della nuova stagione, di quanto accaduto con Lautaro e Calhanoglu e della scelta del nuovo allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 16:50)

Ai microfoni dei giornalisti che lo hanno intercettato nei pressi della sede della Lega Calcio, Marco Materazzi - che è rientrato da New York dove ha assistito alla finale del Mondiale per Club - ha parlato del prossimo campionato e non solo. Questo è quanto raccolto dall'inviato di FCINTER1908.IT:

-Che Serie A ti aspetti dati i tanti cambiamenti?

Bella, tutti si stanno rinforzando. Il Milan avrà solo il campionato, l'Inter è sempre l'Inter, ma come tutti gli anni resta favorito chi vince il campionato quindi il Napoli.

Da fuori dico che è un gruppo sano. È normale dopo 60 gare stress e tensioni che possa succedere, ma dovrebbero essere fatti all'interno dello spogliatoio, ma penso che poi quando ci si rivede torna tutto come prima. Non bisogna dimenticare i traguardi che hanno raggiunto insieme e quelli danno man forte per il futuro.

-Chivu che scelta è che apporto può portare in futuro in questa avventura?

Bellissima, sapete il rapporto che ho con Cristian. È da venti anni all'Inter e sa cosa vuol dire essere interista. È bravo e preparato e ha dimostrato di poter allenare prima facendo la gavetta importante con l'Inter, conosce benissimo l'ambiente. E a Parma in poche gare ha mostrato cosa cercava e sapeva cosa serviva alla squadra. Ricordiamoci che ha fatto col Napoli; il pari non era facile, si giocava la salvezza e l'ha ottenuta in maniera egregia. Ha pareggiato con l'Inter. Ha fatto risultati importanti. È capitata l'occasione. Un fulmine a ciel sereno perché non tutti si aspettavano l'addio di Inzaghi. La società è stata pronta e ha preso Chivu che per quello che offriva il mercato è stata la scelta migliore.

-A proposito di difesa, all'Inter piace Leoni: è pronto?

Ma se Leoni lo vogliono l'Inter, il Milan e la Juve secondo te è pronto? Secondo me sì. Il vantaggio dell'Inter è che lo ha allenato al Parma e sanno entrambi cosa aspettarsi dall'altro.

-Anche altre panchine affidate ad allenatori giovani: come la vedi questa direzione?

La cosa sorprendente è stato l'addio di Inzaghi, non la scelta di Chivu che mi sembra ponderata visto cosa offriva il mercato. Il nuovo allenatore del Parma è giovane, ha fatto esperienza con Arteta. Maresca sta facendo ottimi risultati e ha vinto anche contro squadre più quotate. Sembrava veramente un PSG irresistibile e il Chelsea ha fatto un'ottima partita e ha vinto il Mondiale per Club meritatamente.

-Modric al Milan: come lo vedi?

Benissimo. L'ho visto nelle gare giocate sia ai quarti sia in semifinale, al di là della classe sa cosa deve fare col pallone al di là della classe e gente così è sempre benvenuta.

-Sorprendente Gattuso in Nazionale...

È una scelta di cui si è preso la responsabilità Gigi Buffon. Ci ha messo la faccia, l'ha sponsorizzata. Ed è un gran segnale: se dovesse andare male si assume la responsabilità e mettendoci la faccia ha fatto da sponsor e gli dà copertura.

-Vi scrivete nella chat del 2006 della Nazionale?

Per gli auguri di compleanno perché la Nazionale è un argomento talmente delicato che è una bella gatta da pelare. Mi auguro solo che vada tutto bene perché negli States mi hanno detto di voler l'Italia ai Mondiali. E me lo auguro perché fuori la terza volta dal Mondiale sarebbe una disfatta.

-Margini per ricucire con Calhanoglu?

Non ho il numero di telefono di Calhanoglu, l'ho visto solo una volta. Sono cose che si gestiscono ovviamente tra loro. Posso dire che lui è molto importante per l'Inter. Le cose si discutono faccia e faccia e mi auguro che resti perché è un campione e mi auguro ci si possa chiarire perché quello che si è costruito in questi anni è troppo importante per essere sperperato in questo modo.

-De Winter è da Inter?

Penso di si.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)