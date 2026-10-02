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Alessandro Matri, dagli studi di "Ballando con le stelle", ha avuto modo di parlare anche di calcio. Tra le varie domande, anche una considerazione su Pio Esposito: "Esposito lo vedo bene, sta crescendo alla grande, sta dimostrando anno dopo anno la sua crescita, si sta imponendo in una squadra importante come l'Inter. Credo che abbia un grande futuro. Forse la Nazionale ha trovato un centravanti che da tempo non avevamo.

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A chi lo paragonerei? A Toni. Lo dicono in tanti, ma è la similitudine più evidente. Gli auguro di fare i gol che ha fatto Luca".