L'attaccante dell'Inter potrebbe partire dal 1' anche contro la Francia
MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito
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Torna in campo l'Italia, che questa sera affronta la Francia nella terza gara di Nations League. Ancora qualche dubbio di formazione per il ct Mancini, che deve scegliere a chi affidare le chiavi dell'attacco: al momento Pio Esposito è in vantaggio su Kean (e Scamacca). Per il bomber dell'Inter si tratterebbe della terza partita consecutiva da titolare, a dimostrazione dell'importanza del suo ruolo anche in Nazionale.
Così scrive Il Giornale: "Contro la Francia meglio la conferma di Pio Esposito o la staffetta con Kean al centro dell'attacco azzurro? È il dilemma principale di Roberto Mancini alla vigilia del primo test di altissimo livello della sua seconda era da ct. Lo risolverà stamattina dopo l'allenamento di rifinitura a Parigi. C'è la tentazione di insistere con l'interista, che garantisce centimetri contro la solida difesa dei Bleus, ma deve valutare le condizioni fisiche di Pio che giocherebbe la terza partita in una settimana".
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