L'attaccante dell'Inter potrebbe partire dal 1' anche contro la Francia

Fabio Alampi
Mari e Monto Episodio 3

MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

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Torna in campo l'Italia, che questa sera affronta la Francia nella terza gara di Nations League. Ancora qualche dubbio di formazione per il ct Mancini, che deve scegliere a chi affidare le chiavi dell'attacco: al momento Pio Esposito è in vantaggio su Kean (e Scamacca). Per il bomber dell'Inter si tratterebbe della terza partita consecutiva da titolare, a dimostrazione dell'importanza del suo ruolo anche in Nazionale.

Esposito Italia
Getty Images

Così scrive Il Giornale: "Contro la Francia meglio la conferma di Pio Esposito o la staffetta con Kean al centro dell'attacco azzurro? È il dilemma principale di Roberto Mancini alla vigilia del primo test di altissimo livello della sua seconda era da ct. Lo risolverà stamattina dopo l'allenamento di rifinitura a Parigi. C'è la tentazione di insistere con l'interista, che garantisce centimetri contro la solida difesa dei Bleus, ma deve valutare le condizioni fisiche di Pio che giocherebbe la terza partita in una settimana".

Esposito e Kean

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