Intervistato dal Corriere dello Sport, Gianfranco Matteoli ha affrontato diversi argomenti. Inevitabile parlare del caso Esposito che ha agitato il Cagliari in queste settimane. "Non entro nel merito della trattativa con la società, ma trovo scandaloso il certificato medico per stress emotivo. Lo stress lo vive il contadino che ho visto questa mattina andare verso il campo sotto un sole feroce, o mio padre che si alzava all’alba per mungere le pecore. Ci vuole rispetto, io non mi sarei mai sognato di fare una cosa del genere".

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Parliamo del campionato. La favorita per lo scudetto?

«L’Inter è ancora la più forte. Il Napoli può darle fastidio, ma parte dietro».

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La Roma in precampionato sta subendo scoppole.

«Che lasciano il tempo che trovano. Il lavoro pesa, i risultati delle amichevoli non contano».

Gasperini si lamenta.

«Alla fine del calciomercato vedrete che l’organico sarà al completo e la squadra in condizioni di fare una grande stagione».

(Corriere dello Sport)