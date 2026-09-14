Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra Inter e Udinese. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ai microfoni di Inter TV arrivano le parole dei protagonisti nerazzurri per presentare il match, analizzare le insidie della gara e raccontare le sensazioni dello spogliatoio prima di scendere in campo. Questo il commento pre partita di Lothar Matthäus: "Grande emozione, qui ho giocato 4 anni, i miei migliori anni della mia carriera, qui hi giocato anche con la Germania e qui sono a casa e sono contento di essere qui per questa partita. Contro il Real ha giocato bene l'Inter ma purtroppo conta il risultato. L'Inter rimane favorita per il campionato e Coppa Italia, penso che Roma, Como, Milan e Juventus possano essere rivali per il titolo, abbiamo visto cosa ha fatto l'Inter contro il Napoli nel finale, la squadra è pronta per competere fino in fondo in campionato. Il gol contro il Napoli? Era un gol importante per me e per i tifosi, abbiamo vinto lo scuedetto in questo stadio e abbiamo festeggiato qui in casa con i nostri tifosi. La crescita di Diouf? Si lavora ogni giorno per la squadra e per migliorare, il mister deve trovare il posto migliore per te in campo".