Il calcio italiano in finale ha portato due giocatori, Lautaro e Nico Paz, che però ha giocato pochissimo. Insomma, un bilancio disastroso - spiega l’ex centrocampista - se non fosse per il gol decisivo dell’interista in semifinale. Non una grande “patente” alla luce dell’assenza della Nazionale». Così Massimo Mauro, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'ultimo Mondiale senza l'Italia.

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Questo dato indica che le società sono in difficoltà. Al contrario del passato, per esempio, l’Inter è più attendista o possiamo dire “in ritardo”: ciò che serve non lo ha preso, tra il sostituto di Dumfries e almeno un difensore. È in affanno».

Sulle rivali, l'ex giocatore ha detto: «Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo. La Juve è in ritardo, sì, anche se finché non firma non vedo come chiuso il caso Vlahovic... In generale, i dirigenti devono rimboccarsi le maniche e avere a che fare ogni giorno con i problemi del club e dei calciatori, ma certamente non lavorando a distanza come Ibrahimovic. Serve continuità e serve un livello più alto, componenti che a Juve e Milan sono mancate nella scorsa stagione. Troppi alti e bassi, punti persi con le medio-piccole... Servono buoni giocatori e poi è necessario plasmarli».

E quindi sulla favorita del prossimo campionato ha aggiunto: «Juve, Inter e Roma devono darsi una mossa. Senza infortuni, il Napoli ha un organico meraviglioso. E vedo molto bene il Como».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)