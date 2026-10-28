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Pasquale Mazzocchi, esterno del Venezia, ha parlato così prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Mi porto dietro un'esperienza importante con una maglia diversa: oggi dobbiamo andare in campo dando tutto. Se si va in campo con la paura di perdere, si fa fatica: siamo alla ricerca di rispetto, che guardando la classifica oggi difficilmente ci viene dato. Dobbiamo dare tutto, non possiamo andare in campo con la paura di perdere: Nicola ci ha chiesto delle cose, cerchiamo di farle dando il massimo".