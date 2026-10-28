A pochi minuti dal fischio d'inizio di Venezia-Inter, Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Se vai in campo con la paura di perdere non ti porti niente dietro. Juan Jesus ha esperienza, poi è arrivato un allenatore nuovo che ci ha trasmesso concetti importanti in pochi giorni, ci ha saputo perdere per mano e fatto capire cosa significa lo spirito di sacrificio. Dobbiamo andare in campo e dare tutto al di là della squadra che affrontiamo oggi che è forte. Stiamo andando alla ricerca di quel rispetto che a oggi guardando la classifica difficilmente ci viene dato".

(Dazn)