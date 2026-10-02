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Gaizka Mendieta, ex centrocampista spagnolo con un breve e sfortunato trascorso con la maglia della Lazio, nel corso di un'intertvista concessa al Corriere dello Sport ha parlato anche di Serie A: "Cosa mi piace della Serie A attuale? Che la Lazio è prima! Oggi l'Inter è una corazzata. Penso a Chivu ed è bello vedere ex calciatori diventare allenatori. Però mi fa un po' di pena vedere l'Italia fuori da tre Mondiali".

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Mendieta salì alla ribalta sul finire degli anni Novanta, simbolo di quel Valencia che disputò due finali di Champions League consecutive. Nell'estate del 2001, dopo essere stato premiato come miglior calciatore della competizione, venne acquistato dalla Lazio per la cifra record di 90 miliardi di lire, ma nella Capitale non riusciì a incidere: una sola stagione, poche presenze e nessun gol, prima del ritorno in Spagna.