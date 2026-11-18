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Intervistato da Retesport, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha consigliato questi due nomi alla Roma per il mercato di gennaio, uno gioca all'Inter.

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La Roma deve ingaggiare un esterno offensivo, senza se e senza ma. Ormai si sa da tempo e Gasperini lo ha detto in tutti i modi. Cambiaghi lo seguo da 2 anni, è un calciatore che ha strappi importanti: a Bologna entra poco dentro il campo ma nella squadra di Gasp giocherebbe in maniera diversa.

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Credo sia un calciatore forte, ce ne sono anche altri in giro per il mondo da prendere. A me piace molto anche Bonny dell’Inter che non gioca tanto, sarebbe perfetto perché è forte fisicamente e fa gol".