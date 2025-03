"Del tecnico Conte mi piace tutto. Da quando è arrivato ha alzato il livello negli allenamenti, nell'intensità, nel gruppo. Tutti si sacrificano per gli altri". Lo ha detto il portiere del Napoli Alex Meret in un'intervista sui social del club azzurro.

"Gli allenamenti - ha detto Meret parlando del primo anno con Conte - sono duri, ma ti lascia sbagliare, ripeti anche dieci volte l'azione fino a quando non riesce bene. E' pesante fisicamente e mentalmente ma ti dà fiducia e ti fa migliorare. Ha la capacità di tenerci sempre concentrati su quello che facciamo in settimana e durante gli allenamenti. Non vuole si abbassi mai l'attenzione". Meret ha un contratto con il Napoli che scade al giugno di quest'anno ma è in trattativa per un rinnovo fino al 2027, partendo nel dialogo dall'ingaggio attuale di 2,5 milioni a stagione.