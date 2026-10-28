«L'energia mancava come la condizione, c'era un po' di stanchezza, ci sono state un po' di defezioni in campo. Siamo andati avanti, abbiamo provato a pareggiare con Camarda. Ma proprio per mancanza di energia e le tante partite che si stanno giocando in questo momento ci stanno mettendo in difficoltÃ da quel punto di vistaÂ».

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CosÃ¬ Ruben Amorim, su DAZN, ha parlato della sconfitta subita dal Milan nella gara di San Siro contro il Bologna. Questo Ã¨ quanto ha aggiunto: Â«Domani capiremo quali giocatori saranno a disposizione per la prossima partita (il derby di sabato.ndr). E capiremo il contesto per capire come prepararla al meglio e chi sarÃ a disposizione dato che anche Tomori ha avuto un problemino. Cercheremo di prepararla al meglio anche se il tempo a disposizione non Ã¨ tantoÂ».

«Tanti infortuni ma il Milan non Ã¨ continuo dall'inizio, che manca? Chiaro che gli infortuni non sono una giustificazione ma Ã¨ chiaro anche che in due mesi non Ã¨ semplice mettere in campo tutte le richieste di un allenatore. La continuitÃ nei 90 minuti fa la differenza e quella non c'Ã¨ ancora. Se torno a casa con l'amaro in bocca per la prestazione? GiÃ dal primo minuto avevo capito che non c'era la stessa energia delle altre partite. Proveremo a farci trovare nella gara contro l'Inter e cercheremo di tirar fuori l'energia che non c'era stasera. E gli errori sono arrivati proprio perchÃ© mancava quella in certe situazioni. Proveremo a vincere la prossima partita, proveremo come facciamo sempre. Voglio una squadra che ci provi sempre e migliori una gara alla volta. Credo che riusciremo a crescere in futuro, si puÃ² vincere, si puÃ² perdere, ma proveremo a portare a casa il risultato perchÃ© siamo il Milan. Inutile parlare della prestazione se abbiamo perso in casa. Cerchiamo di guardare alla prossima partita con ottimismo e cerchiamo di migliorareÂ».

(Fonte: DAZN)