Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita di Europa League contro il Ferencvaros, Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty Images

"Il derby? Lo stato d'animo è positivo, soprattutto quando vinci partite del genere. E' importante costruire sull'aspetto mentale, ma ciò che conta è la partita successiva. Vogliamo migliorare e stasera sarà una partita fondamentale. Dobbiamo dimostrare di avere tutti i giocatori all'altezza".

Getty

"Vogliamo vincere questa gara per avere sensazioni diverse anche in questa competizione. Rabiot? E' importante, perché stasera non ci sono Maignan e Modric e abbiamo bisogno della sua esperienza. Le rotazioni sono importanti per far capire a tutti che non possiamo avere altri infortuni".

(Fonte: Sky Sport)