Il Milan pareggia 2-2 contro il Celtic la prima amichevole estiva a Glasgow: per i rossoneri in gol Francesco Camarda, autore di una doppietta nella ripresa dopo il doppio svantaggio maturato nel primo tempo.

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Al termine della sfida il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24.

"I ragazzi hanno provato a fare il lavoro che dobbiamo fare. Non era facile oggi. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambiare intensità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ma è normale copo due settimane di allenamenti".

Ci sono state due partite nella partite: una nel primo e una nel secondo tempo...

"A volte va così, quando abbiamo subito il primo gol non ha fatto bene alla squadra. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo ha avuto un grande impatto nella partita: prendere subito il gol nel primo e segnare subito nel secondo".

Camarda?

"Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione".

Cosa ha chiesto alla squadra a livello tecnico e tattico?

"Abbiamo provato a tenere la palla. Abbiamo sofferto un po' perchè abbiamo fatto pressing a tutto campo: dobbiamo aggiungerlo alla squadra e dobbiamo migliorarlo. Fisicamente staremo meglio e capiremo meglio la partita. Non c'è ancora questa idea all'interno della squadra ma è lì. La partita va controllata meglio con il possesso palla. A volte ci vuole tanto per arrivare dall'altra parte ma ci vuole un po' di tempo".

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Quali sono le sensazioni dopo queste prime due settimane di lavoro?

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro di queste settimane. Lo staff è preparato per tutto quanto e sono molto felice di tutto. Se hai una squadra che lavora così duramente, sicuramente miglioreremo. Abbiamo molti giocatori che non sono con noi ma sono molto contento di vedere i ragazzi giovani".

Come sta Gila?

"Gila ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto"