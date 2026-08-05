Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Bartesaghi, laterale del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine dell'amichevole contro l'Inter
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Bartesaghi, laterale del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine dell'amichevole contro l'Inter a Perth, terminata 1-1:
"Abbiamo fatto una buona partita, facendo quello che ci chiede il mister. Sono gare che servono a provare cose nuove per la nuova stagione".
"Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso e si vede, siamo alle prime armi. Siamo più offensivi. Leao? Gli voglio bene, spero rimanga qui".
(Fonte: Sky Sport)
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