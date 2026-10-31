Ai microfoni di Sky Sport, De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del derby contro l'Inter

Marco Macca
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Ai microfoni di Sky Sport, De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del derby contro l'Inter:

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"Abbiamo preparato il derby come sempre: cerchiamo di vincerla e di trovare energie che ci sono mancate nell'ultima partita. La prepariamo come sempre, con la voglia di vincere. La mossa di Chivu? Penso che abbiamo una base chiara, ci fidiamo di quella. Questa partita è importante per la città, per tutti. Guardiamo a oggi e cerchiamo di portarla a casa".

(Fonte: Sky Sport)

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