Ai microfoni di Sky Sport, De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del derby contro l'Inter
VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ai microfoni di Sky Sport, De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del derby contro l'Inter:
"Abbiamo preparato il derby come sempre: cerchiamo di vincerla e di trovare energie che ci sono mancate nell'ultima partita. La prepariamo come sempre, con la voglia di vincere. La mossa di Chivu? Penso che abbiamo una base chiara, ci fidiamo di quella. Questa partita è importante per la città, per tutti. Guardiamo a oggi e cerchiamo di portarla a casa".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
LIVE Milan-Inter, Chivu sorprende tutti: 3-4-2-1 con Diouf e Sucic alle spalle di Thuram
Interviste
Marotta: "Nuovo stadio progetto stratosferico. Su FIGC tante inesattezze. Il derby..."
Formazioni
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu cambia modulo, fuori Dimarco! Dal 1' Spence e...
Interviste
Marotta: "Derby sempre particolare. Col nuovo stadio guadagneremo..."
Interviste
Calhanoglu: "Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Vedrete il nuovo modulo e..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti