Genoa, Vieira: “Milan squadra fortissima. Balotelli? Non serviva…”

6 punti in 4 partite e squadra sempre dentro la gara.

"Abbiamo avuto anche momenti difficili, ma è stata importante l'unità della squadra. Tutti si sono sacrificati per la squadra, così andiamo avanti e sono molto felice per aver fatto una partita di squadra e per aver preso 1 punto".

Perché meglio fuori casa?

"Si vede che giochiamo fuori casa con più tranquillità, ma è importante per noi vincere in casa. Abbiamo una partita importante in casa col Napoli, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa".

Punto più pesante da quando è qui?

"Bisogna rispettare la squadra contro cui abbiamo giocato. Milan squadra fortissima".

Ha pensato di inserire Balotelli?

"La stabilità e l'equilibrio della squadra è molto importante. Ho pensato che non avessimo bisogno di avere un altro attaccante. Abbiamo fatto benissimo. I giocatori stanno lavorando benissimo in allenamento, abbiamo una idea chiara di come giocare; è un piacere vederli lavorare in settimana. Mi è piaciuto il secondo tempo, con tanta personalità".

Obiettivo?

"Vogliamo vincere, prendere tre punti. Ma è importante non dimenticare dove eravamo 5-6 giornate fa. Ora è importante dare fiducia ai giocatori, vogliamo fare meglio, fare più gol".

Come è la Serie A?

"Ho fatto solo quattro partite, è troppo presto. Serie A molto difficile e risultati a basso punteggio. Si vince sui dettagli e noi sui dettagli dobbiamo fare meglio. Io stasera sono molto contento".