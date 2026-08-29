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"Ho pianto tanto, è un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e rappresentare una grande società come il Milan mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".

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Lo dice Rafa Leao, in procinto di lasciare il Milan e trasferirsi al Galatasaray.

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"Sono momenti in cui devi fare scelte, non è un amore che è finito - spiega a Sky l'attaccante portoghese, in tribuna contro il Venezia a San Siro per salutare i compagni -, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Lo guarderò da lontano. La squadra è di grande livello, con un grande allenatore. Siamo stati poco insieme, ma Amorim è molto bravo, è deciso e può aiutare il Milan a raggiungere cose importanti".