Intervistato dal ritiro del Milan di Perth, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ambizioni della squadra di Amorim
Milan-Inter, perchè si gioca a Perth? Questo il pensiero dei club
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Intervistato dal ritiro del Milan di Perth, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le ambizioni della squadra di Amorim per questa stagione:
Tutti iniziano una nuova stagione per vincere qualcosa. Quest'anno c'è una motivazione in più, magari dedicare un trofeo a Franco Baresi?“Sì, questo può essere un grande obiettivo per noi: vincere un trofeo per restituire qualcosa a Franco, per la sua eredità. Sarebbe qualcosa di straordinario poter vincere un trofeo e dedicarlo a Franco Baresi. Sarebbe qualcosa di meraviglioso e lavoreremo duramente per riuscirci".
Hai ancora un sogno nel cuore per questa stagione?“Quando sono arrivato qui per la prima volta ho detto che volevo vincere con il Milan e questo è il mio sogno. Vorrei vincere dei trofei con il Milan. Vedremo se sarà lo scudetto o qualche altro titolo, ma questo è il mio sogno. È per questo che sono venuto qui. Non sono venuto qui solo per divertirmi e non preoccuparmi di vincere. Questo è il mio sogno e il mio obiettivo per questa stagione".
(Fonte: Sky Sport)
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