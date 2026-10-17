Juan Miranda, terzino del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter al Dall'Ara
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Juan Miranda, terzino del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter al Dall'Ara: "Nell'ultima abbiamo fatto una grande partita meritando i tre punti, oggi sarà una sfida molto diversa.
La rovesciata di Orsolini? Se finisce ancora così bene, ma sarà un'altra sfida: l'Inter è molto difficile come sempre da affrontare, dovremo essere perfetti in tutto".
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