VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."

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Juan Miranda, terzino del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter al Dall'Ara: "Nell'ultima abbiamo fatto una grande partita meritando i tre punti, oggi sarà una sfida molto diversa.

La rovesciata di Orsolini? Se finisce ancora così bene, ma sarà un'altra sfida: l'Inter è molto difficile come sempre da affrontare, dovremo essere perfetti in tutto".