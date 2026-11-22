Nel prepartita di Atalanta-Inter, spazio alle parole dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV. A pochi minuti dal fischio d'inizio, giocatori dell'Inter analizzano le insidie della sfida di questa sera contro i bergamaschi, le scelte tattiche e l'importanza di un confronto che si preannuncia intenso. Questo il commento di Mkhitartyan : "Una partita dove arriviamo preparati nel modo migliore, abbiamo recuperato giocatori importanti. Lotteremo insieme per portare a casa i 3 punti. Dovremo essere molto attenti e concentrati per 90 minuti, giochiamo contro una squadra di qualità nonostante non stiano passando un buon momento"