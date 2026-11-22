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Henrikh Mkhitarya, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atalanta: "Fare un passo indietro per andare più avanti? Magari ogni tanto bisogna fare un passettino indietro per andare avanti, ma non direi che stiamo facendo così. Stiamo dando il nostro massimo per giocare ogni partita al livello che sappiamo giocare e per vincere.

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Sappiamo che abbiamo un calendario molto denso da qui alla fine, speriamo di farcela bene, abbiamo quasi tutti a disposizione per poterci aiutare. Chi sarà pronto deve fare tutto per far vincere squadra, e anche chi sarà in panchina dovrà dare una mano. Panchina d'oro a Chivu? Congratulazioni a lui. Non parliamo di queste cose, abbiamo obiettivi molto più importanti: il merito è suo e di tutta la squadra, ma è già il passato, bisogna concentrarsi sulle prossime partite".