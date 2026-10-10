VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

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AMARE IL CALCIO

Henrikh Mkhitaryan si è raccontato in una lunga intervista alla tv pubblica armena. Ecco i passaggi più importanti, tradotti da Fcinter1908:

"Amare il pallone è la prima cosa nel calcio. Perché, se giochi a calcio, giochi per il pallone, non giochi semplicemente per correre.

Se diventi pigro, qualcun altro prenderà il tuo posto, qualcun altro giocherà. Perché immaginate quanti bambini ci siano nel mondo, quanti calciatori, quanti sogni. Quante persone vogliono realizzare il proprio sogno e conquistare un posto in qualsiasi club, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi momento: in campo, davanti alla porta, quando si riceve un premio o si vivono quei momenti belli. Se diventi pigro, se pensi di poterti riposare un po', sappi che perderai il tuo posto e qualcun altro approfitterà di quell'opportunità"

VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

: "La mattina mi alzo, aiuto i miei figli a vestirsi, a fare colazione e a prepararsi per andare a scuola. Sono io ad accompagnarli. Dopo averli portati a scuola, vengo al centro sportivo, dove trascorro circa cinque o sei ore. Oggi un po' di più, ma ci sono giornate così. Poi c'è l'allenamento. Dopo l'allenamento faccio il recupero e lavoro individualmente su me stesso per 15, 20 o 30 minuti, a seconda di quello di cui ho bisogno. Poi faccio lo stesso percorso al contrario: vado a scuola a prendere i bambini e torno a casa.Una volta arrivato, o mi riposo oppure gioco con i miei figli. Poi arriva l'ora di cena e del riposo.

Cerco di essere utile ai miei figli in qualche modo: nello studio, nel gioco, nel trovare qualcosa che li interessi. Perché voglio vivere questi momenti, voglio condividerli con loro. Voglio trascorrere il mio tempo con loro nel modo in cui avrei voluto che mio padre trascorresse il suo tempo con me. Una cosa che purtroppo non è potuta accadere"

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